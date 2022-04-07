Похороны Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище 8 апреля

Фото: АГН Москва

Похороны российского политика и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве в пятницу, 8 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной думы РФ.

Начало церемонии запланировано на 14:00 по московскому времени.

До этого в средства массовой информации поступили данные о том, что главу фракции ЛДПР похоронят на Троекуровском кладбище в столице. Там же покоятся родственники депутата.

Накануне стало известно, что прощание с политиком пройдет в Колонном зале Дома Союзов 8 апреля.

Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля, на 76-м году жизни. Печальную новость сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в столице с коронавирусом. Депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за коронавирусной инфекции.

О том, почему лидер ЛДПР был одним из самых ярких политических деятелей нашей страны, — в материале «Вечерней Москвы».