Ушел из жизни Владимир Жириновский

Фото: Пресс-служба Госдумы

В среду, 6 апреля, стало известно, что советский и российский политический деятель, депутат Госдумы, председатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни.

Владимир Вольфович Жириновский — один из самых ярких политических деятелей нашей страны. Лидер Либерально-демократической партии России. Ни один состав Государственной думы не обходился без него — человека умного, самобытного, не боящегося выражать свое мнение всеми доступными способами. Шесть раз он претендовал на должность президента Российской Федерации. Не получилось. Но и на своем посту доктор философских наук, заслуженный юрист РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» сделал очень многое.

Звезда Владимира Вольфовича на политическом небосклоне зажглась в далеком 1988 году прошлого века. Годом позже он создал главное детище своей политической жизни — Либерально-демократическую партию Советского Союза, которую по понятным причинам пришлось переименовать в ЛДПР.

В первый раз желание послужить гражданам на высшем государственном посту возникло у Жириновского в 1991 году. Времена были непростые, лихие, как принято сейчас характеризовать тот период. И… Владимир Вольфович проиграл. А два месяца спустя, будучи лидером партии, он совершил, пожалуй, самую серьезную оплошность: публично поддержал Государственный комитет по чрезвычайному положению, назвав его противников, то есть действующую власть, «отбросами общества». Скандал после провала августовского путча закончился предупреждением от Министерства юстиции и выговором партии самой себе.

Разумеется, столь яркая, харизматичная личность, рьяно отстаивающая свою позицию и не стесняющаяся в способах ее выражения, за долгую политическую карьеру не раз попадала в скандальные ситуации. Вспомнить хотя бы его встречу с Борисом Немцовым, которая для последнего закончилась «апельсиновым душем» и потасовкой.

В дальнейшем «водные процедуры» с участием депутата случались еще не раз. При этом не только его оппоненты становились жертвами: на предвыборных дебатах в 2018 году Ксения Собчак после оскорбления в свой адрес воспользовалась «оружием» Жириновского.

Не церемонился Жириновский и с дамами. Депутат Евгения Тишковская, наверняка надолго запомнила сентябрьский день, когда ее за волосы, разнимая дерущихся депутатов Госдумы, оттаскал Владимир Вольфович, попутно задев депутата Нину Волкову, оказавшуюся не в то время не в том месте.

Пожалуй, ни один лидер ни одной политической партии не вносил в Думу столько нестандартных законопроектов, сколько раз это сделал Владимир Вольфович. Конечно, практически ни один из них не был принят. Зато с каким неподдельным интересом граждане (по мере наличия свободного времени) стали смотреть заседания депутатов.

Именно Жириновскому принадлежит идея отмены моратория на смертную казнь, а в случае ошибочного решения судьи по отношению к невиновному, у которого отняли жизнь, головой предлагалось отвечать выносившему смертный приговор.

Кроме того, Жириновский еще десять лет назад предложил «выгнать всех мигрантов из страны и дать работу гражданам России». Сегодня, как мы знаем, эта идея робко начала находить ответ в головах многих.

Именно Жириновский в целях решения проблем демографии предложил узаконить на территории России многоженство. А в 2014 году (после возвращения Крыма в состав России) предложил назначить Владимира Путина на должность Верховного правителя.

В биографии столь неординарной личности не могло не отразиться творческое начало. В фильмографии Владимира Вольфовича работа в пяти фильмах и трех сериалах, свои роли он сыграл в трех театральных постановках — «Своими словами», «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное» и «Горе от ума». Жириновский выпустил четыре музыкальных альбома, а его обращение к Джорджу Бушу — младшему по поводу вывода войск из Ирака стало предметом музыкальных пародий.

Не обделил своим вниманием Владимир Вольфович и телевидение. В разные годы с его участием на голубом экране можно было увидеть несколько программ, включая новогодние музыкальные. А еще Жириновский — автор почти сорока изданных книг.

Заслуги перед Отечеством Владимира Вольфовича были вознаграждены орденами, медалями, памятными знаками, грамотами и званиями, а во дворе Института мировых цивилизаций в Москве Жириновскому установлен памятник. Но все это не идет ни в какое сравнение с тем «нерукотворным памятником», который оставил в памяти народной выдающийся политический деятель. Пройдет не один год, а слово «Однозначно!» так и будет звучать лишь в его интонации.