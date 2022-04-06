Прощание с Жириновским состоится в Колонном зале Дома союзов 8 апреля

Прощание с советским и российским политическим деятелем, депутатом Госдумы, председателем ЛДПР Владимиром Жириновским пройдет в Колонном зале Дома союзов 8 апреля. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
— Прощание пройдет в Колонном зале Дома союзов. <...> Провели консультации, встреча прошла с руководством фракции ЛДПР, все считают, что будет правильно проститься в Колонном зале Дома союзов. В пятницу, — передает слова Володина ТАСС.
До этого источник в партии ЛДПР заявил, что Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, где покоятся родственники политика.
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У себя на даче, 1984 год / Фото: РИА Новости
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На митинге во время своей предвыборной поездки, 1994 год / Фото: РИА Новости
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Среди коллег во время перерыва в заседаниях Государственной Думы / Фото: РИА Новости
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Владимир Жириновский и его супруга Галина после венчания в день 25-летия совместной жизни, 1996 год / Фото: РИА Новости
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Фото: РИА Новости
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1996 год / Фото: РИА Новости
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На митинге протеста против бомбардировки Ирака у посольства США, 1996 год / Фото: РИА Новости
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2003 год / Фото: РИА Новости
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Владимир Жириновский поздравил заключенных женщин и сотрудниц московского следственного изолятора №6 с Международным женским днем, 2006 год / Фото: РИА Новости
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Владимир Жириновский продает собранную в совхозе клубнику на Даниловском рынке в Москве, 2010 год / Фото: РИА Новости
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2010 год / Фото: РИА Новости
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1995 год / Фото: Борис Кавашкин /ИТАР-ТАСС
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Предвыборный митинг у метро «Сокольники», 1993 год / Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС
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1992 год / Смольский Сергей/Фотохроника ТАСС
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Владимир Жириновский после купания в проруби в Серебряном бору, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин
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Во время церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата, 2005 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Федор Савинцев
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Во время сбора клубники в совхозе имени Ленина, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Тамбулов
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Турнир по футболу между командами фракций Госдумы РФ на стадионе «Лужники», 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
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Во время встречи с жителями города на пляже в Серебряном бору, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Павел Головкин
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1997 год / Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС
Российский политик Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Ему было 75 лет. Печальную новость сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.
9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в столице с коронавирусом. Уточнялось, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за коронавирусной инфекции.
О том, почему лидер ЛДПР был одним из самых ярких политических деятелей нашей страны — в материале «Вечерней Москвы».
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