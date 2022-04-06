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Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище

Георгий Соланович

Общество
Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище
Фото: Пресс-служба Госдумы

Российского политического деятеля, депутата Госдумы, председателя ЛДПР Владимира Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил источник в партии.

— Прощание с Владимиром Жириновским планируется в Колонном зале (Дома союзов — прим. «ВМ»). Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, где покоятся родственники Владимира Жириновского, — передает слова источника ТАСС.

У себя на даче, 1984 год / Фото: РИА Новости
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У себя на даче, 1984 год / Фото: РИА Новости
На митинге во время своей предвыборной поездки, 1994 год / Фото: РИА Новости
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На митинге во время своей предвыборной поездки, 1994 год / Фото: РИА Новости
Среди коллег во время перерыва в заседаниях Государственной Думы / Фото: РИА Новости
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Среди коллег во время перерыва в заседаниях Государственной Думы / Фото: РИА Новости
Владимир Жириновский и его супруга Галина после венчания в день 25-летия совместной жизни, 1996 год / Фото: РИА Новости
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Владимир Жириновский и его супруга Галина после венчания в день 25-летия совместной жизни, 1996 год / Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
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Фото: РИА Новости
1996 год / Фото: РИА Новости
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1996 год / Фото: РИА Новости
На митинге протеста против бомбардировки Ирака у посольства США, 1996 год / Фото: РИА Новости
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На митинге протеста против бомбардировки Ирака у посольства США, 1996 год / Фото: РИА Новости
2003 год / Фото: РИА Новости
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2003 год / Фото: РИА Новости
Владимир Жириновский поздравил заключенных женщин и сотрудниц московского следственного изолятора №6 с Международным женским днем, 2006 год / Фото: РИА Новости
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Владимир Жириновский поздравил заключенных женщин и сотрудниц московского следственного изолятора №6 с Международным женским днем, 2006 год / Фото: РИА Новости
Владимир Жириновский продает собранную в совхозе клубнику на Даниловском рынке в Москве, 2010 год / Фото: РИА Новости
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Владимир Жириновский продает собранную в совхозе клубнику на Даниловском рынке в Москве, 2010 год / Фото: РИА Новости
2010 год / Фото: РИА Новости
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2010 год / Фото: РИА Новости
1995 год / Фото: Борис Кавашкин /ИТАР-ТАСС
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1995 год / Фото: Борис Кавашкин /ИТАР-ТАСС
Предвыборный митинг у метро «Сокольники», 1993 год / Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС
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Предвыборный митинг у метро «Сокольники», 1993 год / Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС
1992 год / Смольский Сергей/Фотохроника ТАСС
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1992 год / Смольский Сергей/Фотохроника ТАСС
Владимир Жириновский после купания в проруби в Серебряном бору, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин
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Владимир Жириновский после купания в проруби в Серебряном бору, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин
Во время церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата, 2005 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Федор Савинцев
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Во время церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата, 2005 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Федор Савинцев
Во время сбора клубники в совхозе имени Ленина, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Тамбулов
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Во время сбора клубники в совхозе имени Ленина, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Тамбулов
Турнир по футболу между командами фракций Госдумы РФ на стадионе «Лужники», 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
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Турнир по футболу между командами фракций Госдумы РФ на стадионе «Лужники», 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
Во время встречи с жителями города на пляже в Серебряном бору, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Павел Головкин
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Во время встречи с жителями города на пляже в Серебряном бору, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Павел Головкин
1997 год / Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС
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1997 год / Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Ему было 75 лет. Печальную новость сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в столице с коронавирусом. Депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за коронавирусной инфекции.

О том, почему лидер ЛДПР был одним из самых ярких политических деятелей нашей страны, — в материале «Вечерней Москвы».

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