Отпевание Владимира Жириновского началось в Храме Христа Спасителя

Отпевание российского политика Владимира Жириновского началось в Храме Христа Спасителя в пятницу, 8 апреля.
Отпевание депутата проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Прощание с Жириновским запланировано на 11:00 по московскому времени. Оно состоится в Колонном зале Дома Союзов. Похороны бывшего лидера фракции ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище в 14:00, передает РИА Новости.
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1996 год / Фото: РИА Новости
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На митинге протеста против бомбардировки Ирака у посольства США, 1996 год / Фото: РИА Новости
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2003 год / Фото: РИА Новости
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Владимир Жириновский поздравил заключенных женщин и сотрудниц московского следственного изолятора №6 с Международным женским днем, 2006 год / Фото: РИА Новости
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Владимир Жириновский продает собранную в совхозе клубнику на Даниловском рынке в Москве, 2010 год / Фото: РИА Новости
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2010 год / Фото: РИА Новости
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1995 год / Фото: Борис Кавашкин /ИТАР-ТАСС
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Предвыборный митинг у метро «Сокольники», 1993 год / Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС
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1992 год / Смольский Сергей/Фотохроника ТАСС
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Владимир Жириновский после купания в проруби в Серебряном бору, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин
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Во время церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата, 2005 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Федор Савинцев
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Во время сбора клубники в совхозе имени Ленина, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Тамбулов
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Турнир по футболу между командами фракций Госдумы РФ на стадионе «Лужники», 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
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Во время встречи с жителями города на пляже в Серебряном бору, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Павел Головкин
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1997 год / Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС
Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Ему было 75 лет. Печальную новость сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.
9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали в столице с коронавирусом. Депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за коронавирусной инфекции.
О том, почему лидер ЛДПР был одним из самых ярких политических деятелей нашей страны, — в материале «Вечерней Москвы».
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