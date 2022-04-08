Отпевание Владимира Жириновского началось в Храме Христа Спасителя

Фото: Пресс-служба Госдумы

Отпевание российского политика Владимира Жириновского началось в Храме Христа Спасителя в пятницу, 8 апреля.

Отпевание депутата проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Прощание с Жириновским запланировано на 11:00 по московскому времени. Оно состоится в Колонном зале Дома Союзов. Похороны бывшего лидера фракции ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище в 14:00, передает РИА Новости.

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Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Ему было 75 лет. Печальную новость сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали в столице с коронавирусом. Депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за коронавирусной инфекции.

О том, почему лидер ЛДПР был одним из самых ярких политических деятелей нашей страны, — в материале «Вечерней Москвы».