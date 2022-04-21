Криптобиржа Binance ограничит доступ россиянам с активами более 10 тысяч евро

Фото: Pixabay / rubns28

Криптобиржа Binance ограничит доступ к своим сервисам для пользователей, которые проживают в России и имеют активы общей стоимостью более десяти тысяч евро. Информация об этом появилась на сайте биржи в четверг, 21 апреля.

Так, попавшие под ограничения люди смогут только выводить свои средства. Торговля для них на площадке будет запрещена.

В Binance заявили, что новые рестрикции были введены в рамках пятого пакета антироссийских санкций. Более того, биржа поддержит и новые ограничения, но прекращать работу на территории РФ пока не планирует.

Аккаунты, имеющие на счету более десяти тысяч евро, заблокированы на неопределенный срок. Клиентам дали 90 дней на закрытие позиций.

На сайте компании подчеркнули, что новые пользователи из России до сих пор могут зарегистрироваться на платформе. Кроме того, счета граждан, проживающих не в РФ или имеющих менее десяти тысяч евро, останутся активными, однако только до момента достижения суммы, достаточной для блокировки.

До этого заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала о том, что изучается возможность ограничения доступа России к криптовалютам. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами о том, стоит ли российским инвесторам срочно продавать свои сбережения в криптовалюте, какова вероятность того, что доступ к их кошелькам окажется заморожен, а также узнала, что делать в этом случае.