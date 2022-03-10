«Холодный кошелек»: могут ли у россиян возникнуть проблемы с доступом к криптовалюте

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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала о том, что изучается возможность ограничения доступа России к криптовалютам. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами о том, стоит ли российским инвесторам срочно продавать свои сбережения в криптовалюте, какова вероятность того, что доступ к их кошелькам окажется заморожен, а также узнала, что делать в этом случае.

Политические риски минимальны

По словам президента Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрия Припачкина, рисков потери средств из-за обстановки в мире нет: для криптовалюты это несвойственно. Обычно пользователи сталкиваются с блокировкой по другим причинам.

— Потери доступа к учетной записи и средствам были на нескольких биржах, которые контролировались украинскими владельцами. В случае с мировыми биржами мне неизвестны такие случаи. К тому же, надо смотреть причину блокировки доступа. Очень часто это происходит, если человек неправильно прошел процедуру KYC — Know Your Customer («Знай своего клиента» — прим. «ВМ»), — отметил собеседник «ВМ».

Комментируя ограничения, введенные биржей Binance, Припачкин подчеркнул, что они напрямую не касаются средств инвесторов. По его словам, Binance не ограничивает деятельность российских счетов, а только приостанавливает операции с выпущенными в России картами Mastercard и Visa.

Причины проблем с доступом к средствам могут быть разными, отметил эксперт по криптовалюте Евгений Каминский.

— Влияет не столько принадлежность биржи, сколько то, в какой юрисдикции она находится. Так, если это юрисдикция Соединенных Штатов, то могут вмешаться санкции против тех, кто оказался в списках. Однако бывает, что средства блокируются из-за преступных действий, связанных с криптовалютой: есть достаточно много спецслужб, которые занимаются отслеживанием хакерских транзакций, «грязных» денег, отмываний и т. д., — подчеркнул эксперт.

Специалист заметил, что угрозы для средств российских инвесторов на криптобиржах нет. Продавать их стоит только в том случае, если инвестору нужны деньги: криптовалюта по-прежнему остается одним из способов сбережения, кроме того, ей активно пользуются для перевода денег.

Помощь юристов требуется редко

Как заметил Каминский, есть ряд незначительных по объему криптобирж, которые заморозили аккаунты российских пользователей. Однако, даже если деньги заморожены, можно предоставить документы о происхождении средств и вернуть их. В этом могут помочь юристы: известны случаи, когда люди благодаря помощи специалистов возвращали сбережения после их блокировки, подчеркнул эксперт.

При блокировке средств нужно писать в службу поддержки, отметил юрист Дмитрий Кваша.

— Криптобиржа не может их просто задержать и не предложить вывести. Точно так же, как и при работе банков: когда банк блокирует счета, он уведомляет о том, что есть какие-то нарушения в работе, и просит их устранить или просто забрать денежные средства. Любая криптобиржа не может просто так присвоить ваши денежные средства на основании того, что вы являетесь гражданином какой-либо страны, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Обычно такие вопросы удается решить, не прибегая к помощи специалистов, заметил он. Владельцы криптобирж не хотят быть в числе тех, кто поддерживает санкции против России: им выгодно работать с большим количеством инвесторов, однако отказ от поддержки санкций для них обернется репутационными потерями. При этом заморозка средств — тоже сильный удар по репутации, подчеркнул эксперт.

Даже если будут введены серьезные санкции против всех российских инвесторов, им все равно обязаны вернуть средства, отметил Кваша.

— Америка может заблокировать доступ, но они должны предоставить возможность вывести данные средства. Они могут попросить доказать легальность происхождения, им надо понимать, откуда эти деньги были заведены в криптовалюту: намайнили, купили у кого-то. Нужно показать, что она не появилась из ниоткуда. Это все доказывается службе поддержки, — рассказал юрист.

В случае если криптобиржа не идет на контакт, это может означать, что она изначально была создана с мошенническими целями, уверен Кваша. В таких ситуациях необходимо обращаться не только к юристам, но и к СМИ и блогерам для получения максимальной огласки, посоветовал эксперт.

Можно спрятать в «холодный кошелек»

Политическая обстановка оказывает минимальное влияние на курс криптовалют, отметил Каминский.

— Россия не такой большой процент в криптовалютном сообществе занимает в принципе, поэтому больше влияет неопределенность с логистикой поставок и неопределенность на фоне роста или падения нефтяных котировок. Сейчас мы видели рост, я думаю, что сейчас будет дальнейшее снижение: криптовалюта будет «искать дно», чтобы потом от него оттолкнуться и начать рост. В последние шесть–семь месяцев происходит снижение, которое связано не с текущей политической ситуацией, а с общемировой экономической ситуацией, в которой мы видим возрастание инфляционных рисков, — рассказал эксперт.

Специалист подчеркнул, что политические риски потери средств в криптовалюте сильно ниже, чем в случае с обычными деньгами. Этому способствует возможность перевести свои средства в более безопасное хранилище: например, в «холодный кошелек», который не подключен к интернету. В этом случае риски снижаются до нуля, резюмировал Каминский.

Согласно сообщениям СМИ, биржа Binance приостановит операции с выпущенными в России картами Mastercard и Visa. Операции с российскими картами за пределами России также будут недоступны на Binance.

— Начиная со среды, 09.03.2022, 00:00 мск, все операции, инициированные с картами Mastercard и Visa, выпущенными в России, будут недоступны на Binance, — говорится в официальном релизе биржи.