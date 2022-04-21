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Заммэра Сергунина: Прокат летнего спортивного инвентаря открывается в 26 парках Москвы

Араз Салехов

Город
Заммэра Сергунина: Прокат летнего спортивного инвентаря открывается в 26 парках Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В 26 столичных парках у горожан есть возможность прокатиться на велосипеде, веломобиле и самокате, а также взять в аренду пару роликовых коньков или лонгборд. Об этом в четверг, 21 апреля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В новом весенне-летнем сезоне арендовать велосипеды и самокаты можно будет в 26 московских зонах отдыха. Пункты проката уже действуют в Парке Горького, «Филях», «Митине», Измайловском, Бабушкинском, Лианозовском и других парках. Через две недели они откроются в «Царицыне» и «Сокольниках», — заявила она.

При этом заммэра добавила, что некоторые точки работают на ежегодной основе, но в большинстве своем их работа прекращается при наступлении холодов. По ее словам, большая часть из арендных точек уже открылась, а остальные будут ждать посетителей с 1 мая, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также Наталья Сергунина сообщила, что платформа i.moscow Московского инновационного кластера представила сервис «Свои технологии», который объединил решения по поддержке предприятий, участвующих в импортозамещении.

Уточняется, что на данный момент представлено 11 программ и их список будет пополняться. В разделе «Маркетплейс Москвы» собран каталог услуг и продуктов отечественных компаний.

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