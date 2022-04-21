Андрей Бочкарев: Основные работы на четырех медобъектах на юге Москвы завершатся в 2022 году

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В текущем году планируется завершение строительно-монтажных работ на четырех медицинских объектах в Южном, Юго-Западном, Юго-Восточном административных округах столицы. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Возведение объектов медицины в разных районах столицы остается приоритетной задачей стройкомплекса. В рамках этой работы в трех округах столицы намечено завершить строительство двух поликлиник, консультативно-диагностического центра и патолого-анатомического корпуса, — рассказал он.

Заммэра отметил, что в ЮАО появятся два новых объекта в районе Бирюлево Восточное, в ЮЗАО завершатся строительные работы в консультативно-диагностическом центре (КДЦ) в Академическом районе, в ЮВАО построят патолого-анатомический корпус на территории Городской клинической больницы № 13.

Также стало известно, что разработка схемы инженерного обеспечения высвобождаемой территории ГКНПЦ имени М. В. Хруничева находится на завершающейся стадии. В проект инженерной планировки территории включены создание 11 километров новых, а также реконструкция 2 километров уже существующих дорог.