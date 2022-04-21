Диетолог назвала главные симптомы аллергии на глютен

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Диетолог НИИ питания Российской академии медицинских наук Анжела Тарасенко рассказал о том, какие симптомы указывают на непереносимость глютена.

Целиакия, или непереносимость глютена, возникает вследствие употребления трех видов злака: пшеницы, ржи и ячменя. Диетолог подчеркнула, что симптоматика целиакции обширна и включает в себя множество проявлений.

— Есть классические симптомы, среди которых истощение, проблемы со стулом, астения, так и неклассические, которые зачастую выходят на первый план. Среди них бесплодие, анемия, остеопороз, а у детей часто бывают депрессивные и агрессивные состояния. Если человек не знает о непереносимости глютена, то это становится вялотекущим состоянием на долгие годы, — сказала врач в новом выпуске программы на YouTube-канале RTVI.

Кроме этого, употребление в пищу пшеницы, ржи и ячменя может провоцировать развитие у детей аллергических реакций и астмы, поэтому их стоит заменить на кукурузу, бурый рис, просо, киноа и бобовые. При этом, если человек при употреблении злаков чувствует себя хорошо, то исключать их из рациона не стоит.

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