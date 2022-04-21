СМИ: В Испании нашли мертвыми бывшего топ-менеджера «Новатэка», его жену и дочь

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Бывшего топ-менеджера компании «Новатэк» Сергея Протосеню, его жену и дочь нашли мертвыми в Испании. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил телеканал «Телесинко».

По данным испанской полиции, тела трех человек были обнаружены в доме в населенном пункте Льорет-де-Мар.

Официального подтверждения того, что на месте трагедии нашли тела Протосени и его близких, пока не поступало.

В пресс-службе полиции Каталонии отметили, что мужчина мог убить супругу и дочь, а затем покончить с собой, передает ТАСС.

Другое преступление произошло 18 апреля на западе Москвы. В квартире были обнаружены тела женщины, мужчины и ребенка — с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, мужчина убил семью и свел счеты с жизнью. По данным СМИ, к трагедии был причастен Владислав Аваев — бывший вице-президент Газпромбанка. Позже информацию подтвердили в СК. Следователи установили мотив убийства. По предварительным данным, причиной стал затяжной конфликт банкира с женой.