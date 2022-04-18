Стал известен возможный мотив убийства семьи бывшего банкира в Москве

Фото: ГСУ СК России по Москве

Следователи установили мотив убийства семьи бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева. По предварительным данным, причиной стал его затяжной конфликт с женой. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил Telegram-канал «112».

— По предварительным данным, Владислав Аваев узнал, что супруга была беременна от другого. А точнее, от водителя, который уволился, когда бизнесмен узнал правду. Женщина находилась на пятом месяце беременности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что супруга Елена Аваева судилась в прошлом году с мужем из-за разногласий в вопросах воспитания ребенка. По данным Telegram-канала, у их дочери была инвалидность. В декабре 2021 года Аваева отозвала иск.

В квартире следователи обнаружили 13 единиц оружия. Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по статье «Убийство», передает 112.

Об убийстве на западе Москвы стало известно 18 апреля. В квартире были обнаружены тела женщины, мужчины и ребенка — с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, мужчина убил семью и свел счеты с жизнью.