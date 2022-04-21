Суд заменил участнице Pussy Riot Алехиной ограничение свободы на реальный срок
Пресненский суд заменил наказание для участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной. Вместо ограничения свободы ей назначен реальный срок по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил. Об этом стало известно в четверг, 21 апреля.
По данным СМИ, столичный УФСИН заявил, что Алехина пренебрегала ограничениями, которые предписал ей суд ранее.
— Суд постановил удовлетворить представление о замене ограничения свободы на реальное осуждение в колонии, — цитирует РИА Новости решение судьи.
Сама Алехина на заседание не пришла, поэтому девушка отправится под арест, когда ее задержат. При учете времени уже отбытого наказания, она проведет в колонии общего режима 21 день.
В феврале этого года Тверской суд Москвы назначил Марии Алехиной административный арест сроком на 15 суток по другому делу — по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики».
7 февраля адвокат Алехиной сообщил, что ее задержали после посещения инспектора ФСИН. Как уточнил позднее адвокат Дмитрий Захватов, Алехиной вменяют статью о пропаганде нацистской символики.