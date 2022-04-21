Суд заменил участнице Pussy Riot Алехиной ограничение свободы на реальный срок

Фото: Пресс-служба суда

Пресненский суд заменил наказание для участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной. Вместо ограничения свободы ей назначен реальный срок по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил. Об этом стало известно в четверг, 21 апреля.

По данным СМИ, столичный УФСИН заявил, что Алехина пренебрегала ограничениями, которые предписал ей суд ранее.

— Суд постановил удовлетворить представление о замене ограничения свободы на реальное осуждение в колонии, — цитирует РИА Новости решение судьи.

Сама Алехина на заседание не пришла, поэтому девушка отправится под арест, когда ее задержат. При учете времени уже отбытого наказания, она проведет в колонии общего режима 21 день.

В феврале этого года Тверской суд Москвы назначил Марии Алехиной административный арест сроком на 15 суток по другому делу — по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики».

7 февраля адвокат Алехиной сообщил, что ее задержали после посещения инспектора ФСИН. Как уточнил позднее адвокат Дмитрий Захватов, Алехиной вменяют статью о пропаганде нацистской символики.