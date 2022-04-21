Великобритания внесла в санкционный список еще 26 физических и юридических лиц из РФ
Великобритания внесла в санкционный список еще 26 физических и юридических лиц из России. Об этом стало известно в четверг, 21 апреля.
Так, например, под санкции попали генеральный директор РЖД Олег Белозеров и концерн «Калашников».
В санкционный список Соединенного Королевства также попали официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков, первый замначальник Генерального штаба Вооруженных сил России Николай Богданский и врио главы МЧС Александр Чуприян, передает ТАСС.
Недавно российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Запада объявили в отношении России тотальную гибридную войну, как только Москва стала опираться на национальные интересы.