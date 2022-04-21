Великобритания внесла в санкционный список еще 26 физических и юридических лиц из РФ

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Великобритания внесла в санкционный список еще 26 физических и юридических лиц из России. Об этом стало известно в четверг, 21 апреля.

Так, например, под санкции попали генеральный директор РЖД Олег Белозеров и концерн «Калашников».

В санкционный список Соединенного Королевства также попали официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков, первый замначальник Генерального штаба Вооруженных сил России Николай Богданский и врио главы МЧС Александр Чуприян, передает ТАСС.

Недавно российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Запада объявили в отношении России тотальную гибридную войну, как только Москва стала опираться на национальные интересы.

Некоторые страны начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.