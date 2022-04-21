Ефимов: Около 16 миллиардов рублей поступило в бюджет Москвы от сделок с недвижимостью

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За первые три месяца 2022 года на инвестиционном портале столицы состоялось более 2,2 тысячи земельно-имущественных торгов на общую сумму 15,9 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На земельно-имущественные торги Москва выставляет недвижимое имущество и нестационарные торговые объекты. За первые три месяца этого года было реализовано 2,2 тысячи объектов городской собственности, среди которых почти 1,4 тысячи машино-мест, 497 квартир, 330 нежилых помещений, 17 земельных участков различного назначения и 16 объектов нестационарной торговли, — рассказал он.

Заммэра добавил, что общая стоимость парковочных мест, реализованных на аукционах, составила 482 миллиона рублей. При этом город также реализовал на торгах квартиры на сумму в 6,4 миллиарда рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, Владимир Ефимов рассказал, что за первые три месяца в столице зарегистрировали более 31,5 тысячи ипотечных договоров.

В общей сложности в марте в качестве льготных ипотечных кредитов было выдано 6,1 миллиарда рублей. Этот показатель превышает результат февраля в два раза.