Ефимов: В I квартале 2022 года в Москве зарегистрировали свыше 30 тысяч ипотечных договоров

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За первые три месяца в столице зарегистрировали более 31,5 тысяч ипотечных договоров. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

— Москва традиционно является лидером по выданным ипотечным кредитам - на ее долю приходится 23,7 процента от общей суммы в стране. В марте 2022 года в столице было выдано льготных ипотечных кредитов общим объемом 6,1 миллиарда рублей, что в два раза больше показателей февраля, — рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

При этом заммэра отметил, что всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму свыше 500 миллиардов рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что в столице приняли решение об увеличении авансовых платежей по государственным контрактам.

Так, правительство Москвы и иные госзаказчики до конца текущего года получат возможность авансировать до 100 процентов платежей по контрактам на поставку товаров.

Помимо этого, Владимир Ефимов рассказал, что теперь инвесторы, получившие землю без торгов, могут на год отменить прогрессирующую арендную ставку в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса.

Подобной возможностью уже воспользовалась 21 компания. В общей сложности сумма их экономии составит 549 миллионов рублей.