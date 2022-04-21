Губерниев и Бузова помирились после скандала в прямом эфире

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев принес извинения певице Ольге Бузовой за конфликт, который разгорелся между ними во время одного из прямых эфиров, после чего знаменитости объявили о своем перемирии.

— Королевы сидят, а подданные к ним подходят. Эти цветы Оле! Наш с вами диалог — это лучшее, что было в моей жизни. Не таите зла на меня, — заявил телеведущие, преподнеся артистке букет цветов во время пресс-конференции в пресс-центре телеканала «Матч ТВ».

Помимо этого Губерниев презентовал Бузовой конфеты с коньяком и книгу Астрид Линдгрен про Малыша и Карлсона.

Певица в свою очередь назвала Дмитрия своим главным поклонником и выразила уверенность, что он «научится не перебивать девушек». Также она пригласила Губерниева на свое шоу, подарив ему билеты в первый ряд.

В июне прошлого года телеведущая и певица Ольга Бузова разрыдалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» после вопроса спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который являлся цитатой из известной книги Астрид Линдгрен о Карлсоне. Вначале Губерниев поинтересовался мнением Бузовой о футболе, однако, не дав звезде договорить, прервал ее вопросом, переслали ли она пить коньяк по утрам.