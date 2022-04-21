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Россия, Москва, Ярославский вокзал Карта всех событий

Пассажирка застряла в дверях вагона на Ярославском вокзале. По данному факту Следственный комитет организовал доследственную проверку. Об этом в четверг, 21 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская .

По ее словам, 18 апреля ногу пассажирки зажало автоматическими дверьми при отправлении электропоезда «Москва — Пушкино». Женщина не смогла освободиться самостоятельно. В момент, когда ей стали помогать находящиеся на платформе люди, подвижной состав начал движение.

Пострадавшая была госпитализирована, в настоящее время угрозы для ее жизни нет.

Марковская подчеркнула, что по итогам проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего. В том числе, будет дана правовая оценка действий локомотивной бригады, члены которой допустили отправление поезда, не убедившись в том, что все пассажиры произвели посадку-высадку из вагона.

В РЖД комментировать данную ситуацию отказались.

21 апреля стало известно о еще одной пострадавшей женщине, которую грабитель несколько раз ударил ножом, чтобы забрать ее мобильный телефон.