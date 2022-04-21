Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пассажирка застряла в дверях вагона на Ярославском вокзале

Елена Самойлова

Происшествия
Пассажирка застряла в дверях вагона на Ярославском вокзале
Фото: t.me/zmsutskr
Россия, Москва, Ярославский вокзал Карта всех событий

Пассажирка застряла в дверях вагона на Ярославском вокзале. По данному факту Следственный комитет организовал доследственную проверку. Об этом в четверг, 21 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская .

По ее словам, 18 апреля ногу пассажирки зажало автоматическими дверьми при отправлении электропоезда «Москва — Пушкино». Женщина не смогла освободиться самостоятельно. В момент, когда ей стали помогать находящиеся на платформе люди, подвижной состав начал движение.

Пострадавшая была госпитализирована, в настоящее время угрозы для ее жизни нет.

Марковская подчеркнула, что по итогам проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего. В том числе, будет дана правовая оценка действий локомотивной бригады, члены которой допустили отправление поезда, не убедившись в том, что все пассажиры произвели посадку-высадку из вагона.

В РЖД комментировать данную ситуацию отказались.

21 апреля стало известно о еще одной пострадавшей женщине, которую грабитель несколько раз ударил ножом, чтобы забрать ее мобильный телефон.

Читайте также:
Вокзалы Проверки Следственный комитет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте