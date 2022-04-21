Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Грабитель несколько раз ударил ножом прохожую, чтобы забрать мобильный телефон. Видео

Елена Самойлова

Происшествия
Грабитель несколько раз ударил ножом прохожую, чтобы забрать мобильный телефон. Видео
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Злоумышленник напал на женщину на улице и ранил ее ножом. Об этом в четверг, 21 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, вечером у одного из домов на Каширском шоссе злоумышленник напал на прохожую. Приставив ей к горлу нож, он стал требовать отдать деньги и украшения.

Женщина попыталась оказать сопротивление, но нападавший толкнул ее и несколько раз ударил ножом по ногам. Затем он вырвал из рук потерпевшей телефон и убежал. Нанесенный ущерб составил 20 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

В полицию позвонила жительница соседнего дома, которая услышала крики женщины. Пострадавшая была госпитализирована, серьезных травм у нее не обнаружено.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого, им оказался 31-летний приезжий. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый находится под стражей.

19 апреля стало известно о том, что прохожие не позволили скрыться злоумышленнику и передали его полиции. Мужчина хотел ограбить супружескую пару, распылив перед ней перцовый баллончик, однако бдительные граждане на улице обратили на это внимание.

Читайте также:
напал с ножом разбой Район Москворечье-Сабурово
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте