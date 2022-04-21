Грабитель несколько раз ударил ножом прохожую, чтобы забрать мобильный телефон. Видео
Злоумышленник напал на женщину на улице и ранил ее ножом. Об этом в четверг, 21 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин.
По словам представителя ведомства, вечером у одного из домов на Каширском шоссе злоумышленник напал на прохожую. Приставив ей к горлу нож, он стал требовать отдать деньги и украшения.
Женщина попыталась оказать сопротивление, но нападавший толкнул ее и несколько раз ударил ножом по ногам. Затем он вырвал из рук потерпевшей телефон и убежал. Нанесенный ущерб составил 20 тысяч рублей.
В полицию позвонила жительница соседнего дома, которая услышала крики женщины. Пострадавшая была госпитализирована, серьезных травм у нее не обнаружено.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого, им оказался 31-летний приезжий. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый находится под стражей.
19 апреля стало известно о том, что прохожие не позволили скрыться злоумышленнику и передали его полиции. Мужчина хотел ограбить супружескую пару, распылив перед ней перцовый баллончик, однако бдительные граждане на улице обратили на это внимание.