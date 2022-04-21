Мосгаз напомнил о правилах безопасности перед майскими праздниками

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В Мосгазе напомнили, как подготовить газовое оборудование перед отъездом из дома в период майских праздников. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Столичные газовики настоятельно рекомендуют быть внимательными и перекрывать только те газовые краны, которые находятся на газовых приборах и на опуске перед ними. Закрытие кранов на общедомовых газовых стояках приведет к отключению всех потребителей газа на данном стояке, — говорится в сообщении.

Уточняется, что данное правило в большей степени распространяется на жителей первых этажей, в чьих квартирах может быть установлен общедомовой газовый кран. Его перекрытие может создать аварийную ситуацию в доме.

График работы служб газового хозяйства столицы на период майских праздников будет дополнительно размещен на сайте Мосгаза, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, специалисты газовой службы за три месяца 2022 года заменили фасадные газопроводы по 87 адресам.

Ремонт газопроводов проводится только в том случае, если в процессе технического обследования будут обнаружены дефекты, например, вмятины или поверхностные коррозии.