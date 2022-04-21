Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мосгаз напомнил о правилах безопасности перед майскими праздниками

Араз Салехов

Город
Мосгаз напомнил о правилах безопасности перед майскими праздниками
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В Мосгазе напомнили, как подготовить газовое оборудование перед отъездом из дома в период майских праздников. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Столичные газовики настоятельно рекомендуют быть внимательными и перекрывать только те газовые краны, которые находятся на газовых приборах и на опуске перед ними. Закрытие кранов на общедомовых газовых стояках приведет к отключению всех потребителей газа на данном стояке, — говорится в сообщении.

Уточняется, что данное правило в большей степени распространяется на жителей первых этажей, в чьих квартирах может быть установлен общедомовой газовый кран. Его перекрытие может создать аварийную ситуацию в доме.

График работы служб газового хозяйства столицы на период майских праздников будет дополнительно размещен на сайте Мосгаза, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, специалисты газовой службы за три месяца 2022 года заменили фасадные газопроводы по 87 адресам.

Ремонт газопроводов проводится только в том случае, если в процессе технического обследования будут обнаружены дефекты, например, вмятины или поверхностные коррозии.

Читайте также:
Мосгаз Москва май
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте