Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нутрициолог Мирошников рассказал о пользе рукколы

Анастасия Колоскова

Общество
Нутрициолог Мирошников рассказал о пользе рукколы
Фото: depositphotos

Содержащиеся в рукколе вещества защищают от вредных воздействий сердце и сосуды, а также являются профилактическим средством против различных видов рака. Об этом рассказал нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников.

По его словам, регулярное употребление рукколы обеспечивает организм магнием и калием, которые необходимы для нормальной работы сердца. Эти вещества способствуют укреплению стенок сосудов. Кроме того, специалист отметил, что в рукколе, как и в брокколи, содержится органическое соединение сульфорафан.

— Как показывают исследования, это вещество борется с различными видами рака, как только мы добавляем рукколу в еду, мы профилактируем возникновение раковых опухолей, — отметил он.

Ученый уточнил, что, несмотря на пользу растения, его следует употреблять в пищу с осторожностью людям, которые принимают препараты для разжижения крови, так как это сочетание может привести к проблемам со свертываемостью, передает «Москва 24».

До этого нутрициолог Сильвия Мелендес Клингер рассказала, что употребление бананов может навредить людям, имеющим проблемы с почками. По ее словам, бананы полезны для тех, у кого нет хронических заболеваний. Однако злоупотребление этим фруктом противопоказано людям, имеющим проблемы с почками, так как бананы содержат большое количество калия.

Читайте также:
польза салаты нутрициолог
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте