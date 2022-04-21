Нутрициолог Мирошников рассказал о пользе рукколы

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Содержащиеся в рукколе вещества защищают от вредных воздействий сердце и сосуды, а также являются профилактическим средством против различных видов рака. Об этом рассказал нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников.

По его словам, регулярное употребление рукколы обеспечивает организм магнием и калием, которые необходимы для нормальной работы сердца. Эти вещества способствуют укреплению стенок сосудов. Кроме того, специалист отметил, что в рукколе, как и в брокколи, содержится органическое соединение сульфорафан.

— Как показывают исследования, это вещество борется с различными видами рака, как только мы добавляем рукколу в еду, мы профилактируем возникновение раковых опухолей, — отметил он.

Ученый уточнил, что, несмотря на пользу растения, его следует употреблять в пищу с осторожностью людям, которые принимают препараты для разжижения крови, так как это сочетание может привести к проблемам со свертываемостью, передает «Москва 24».

До этого нутрициолог Сильвия Мелендес Клингер рассказала, что употребление бананов может навредить людям, имеющим проблемы с почками. По ее словам, бананы полезны для тех, у кого нет хронических заболеваний. Однако злоупотребление этим фруктом противопоказано людям, имеющим проблемы с почками, так как бананы содержат большое количество калия.