Загрутдинов: Дом по реновации введут в эксплуатацию в Дмитровском районе Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Северный административный округ, Дмитровский район, 15-й микрорайон Карта всех событий

Жилой дом на 140 квартир введут в эксплуатацию в столичном районе Дмитровский по программе реновации. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Дмитровский по адресу улица Клязьминская, владение 28а, в этом году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время монолитные работы завершены, ведется устройство внешних стен, — уточнил он.

В односекционном здании специалисты оборудуют подземную одноуровневую стоянку. На первом, нежилом этаже разместятся объекты социальной инфраструктуры, а также вестибюль жилой части здания, лифты, комната дежурного, помещение для инвентаря, зона почтовых ящиков и технические помещения. Придомовую территорию благоустроят.

Помимо этого, стало известно, что в Западном административном округе Москвы идет строительство и проектирование 34 домов по программе реновации.

По словам Загрутдинова, сейчас на стадии строительства находятся 16 зданий, а на этапе проектирования — 18. По его словам, отделка новых квартир будет полностью соответствовать стандартам программы реновации жилья.