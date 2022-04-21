Концерт в день рождения Иосифа Кобзона пройдет в Москве

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

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В столице проведут памятный концерт в день рождения покойного певца Иосифа Кобзона. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила президент культурного фонда «Кобзон», вдова артиста Нелли Кобзон.

— Уже три года нет Иосифа Давыдовича, память — такая вещь, которую нужно обязательно подпитывать... Мы хотим его друзьями, поклонниками, его семьей, соратниками сделать концерт 11 сентября в Кремле, — рассказала она на пресс-конференции в ТАСС.

Концерт посвятят 85-летию со дня рождения народного артиста. Мероприятие состоится 11 сентября в Государственном Кремлевском дворце в день рождения Кобзона.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. В концерте будут участвовать президент культурного фонда «Кобзон» Нелли Кобзон, директор культурного фонда «Кобзон» Антон Собянин, телеведущая Анна Шатилова, дочь артиста Наталья Раппопорт-Кобзон, а также министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова.

Помимо этого, участие примут директор департамента культуры Костромской области Марина Назина, директор Кузбасского колледжа культуры и искусств имени народного артиста СССР И. Д. Кобзона Наталья Павлюк и заместитель главы города Прокопьевска по социальным вопросам Нина Маслова.

Недавно стало известно, что народному артисту СССР Иосифу Кобзону установят памятник в Москве, такое постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.