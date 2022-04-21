Курс евро на Мосбирже опустился ниже 79 рублей впервые с 8 апреля

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Курс евро опустился до 79 рублей, побив тем самым минимум 8 апреля. Это следует из данных Московской биржи на четверг, 21 апреля.

Курс доллара расчетами «завтра» на 14:58 по московскому времени падает на 2,41 рубля, до 74 рублей ровно, евро — на 3 рубля, до 78,9 рубля, следует из данных Мосбиржи. Курс евро в 78,9 рубля — это минимум с 8 апреля.

До этого, 12 апреля, валютная пара китайский юань — российский рубль расчетами «завтра» установила новый рекорд дневного торгового оборота на Московской бирже.

11 апреля на открытии торгов Мосбиржи курс доллара вырос более чем на шесть рублей. По состоянию на 10:10 он составил 82,23 рубля. Как валютный курс будет формироваться в дальнейшем и от каких факторов это зависит, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов. Сейчас нельзя с уверенностью ответить на вопрос о том, как валютный курс поведет себя завтра. Эксперты сходятся во мнении, что при нынешних условиях нет смысла давать краткосрочные прогнозы. Дело в том, что спрос и предложение не полностью представлены в рамках основной сессии Мосбиржи. Это один из факторов, который мешает оценивать ситуацию объективно, рассказал экономист Евгений Надоршин.