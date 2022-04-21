В Госдуме подготовили обобщающий нормы об иноагентах законопроект

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуме подготовили законопроект, обобщающий нормы законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в четверг, 21 апреля.

По его словам, теперь иностранным агентам предлагается запретить производить информационную продукцию для детей и подростков в России. Кроме того, им нельзя будет вести просветительскую, преподавательскую и воспитательную работу с несовершеннолетними.

Также комиссия предложила создать единый реестр иностранных агентов вместо существующих четырех, передает ТАСС. Законопроектом предусматривается ведение единого реестра, а также определяется порядок включения и исключения из него, заключил Пискарев.

В конце января президент России Владимир Путин поручил проанализировать законодательство о регулировании деятельности НКО и СМИ, которые выполняют функции иноагентов. Анализ необходимо провести до 1 мая.

В поручении значится, что будут рассмотрены части, которые касаются исключения данных организаций из перечня. Президент отметил, что при необходимости можно внести предложение об изменении закона.

Ответственными за выполнение поручения назначены министр юстиции Константин Чуйченко, руководитель Роскомнадзора Андрей Липов, советник президента Валерий Фадеев и глава СЖР Владимир Соловьев.