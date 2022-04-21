Священник объяснил, как правильно вести себя накануне и во время Пасхи

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

24 апреля православные христиане отметят один их главных церковных праздников — Пасху. Существует множество традиций, которые предваряют праздник, и которые необходимо соблюдать.

Иеромонах Макарий, заместитель председателя Издательского совета Русской Православной Церкви в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, что можно, а что нельзя совершать накануне и во время празднования Пасхи.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Традиции и мифы: Как правильно вести себя накануне и во время Пасхи

— В Великий Четверг нужно все намывать и чистить. А почему? Дело в том, что до Пасхи остается совсем мало времени. В четверг намывали, в пятницу занимались приготовлением еды, в субботу освящали куличи и пасхи, а в воскресенье будет трапеза. Не было другого времени, чтобы подготовить жилище. Но вообще суть Чистого четверга заключается не в мытье полов и окон, а в том, чтобы причаститься. Это корень Чистого четверга — подготовка своего сердца и души к празднованию Пасхи, — объяснил иеромонах.

Он отметил, что пасхальные угощения – это тоже часть культуры, но главное в этот праздник — это богослужение:

— Яйцо, творожная пасха, кулич — это символы, которые не зафиксированы в священном писании, но существуют в предании нашей церкви. Яйцо — символ жизни, пасха — символ райской сладости. Но помните, что важно не само угощение, Пасха должна быть не только нашей личной радостью.

Диетолог Елена Соломатина дала рекомендации и рассказала, как правильно есть куличи и яйца, чтобы после праздника не увидеть прибавку на весах.