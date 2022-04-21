Арбенина объяснила, почему не собирается уезжать из России

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица Диана Арбенина не намерена следовать примеру других звезд, эмигрировавших из России, так как любит свою родину. Об этом рассказала сама артистка во время концерта в Челябинске.

— Когда у меня спрашивают, почему я не уехала из России, я отвечаю: «Куда?». Это моя страна, это мой народ, это мой дом. И я отнюдь не первая, кто до этого допер, — заявила певица.

По словам лидера группы «Ночные снайперы», она планирует остаться в России, так как родилась в этой стране, здесь находятся ее дом и семья. В качестве иллюстрации этих слов Арбенина вспомнила Анну Ахматову, прочитав отрывок произведения поэтессы со сцены, передает Nation News.

Аналогичной позиции придерживается известный российский певец Николай Басков, который заявил, что не мыслит себя без России. При этом артист не намерен осуждать своих коллег-артистов, которые решили покинуть страну.

По словам исполнителя, каждый из россиян сейчас находится в непростой ситуации, поэтому знаменитости сами для себя решили, как будет лучше для них.