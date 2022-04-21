Reuters: Байден запретит связанным с Россией судам заходить в порты США

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Президент США Джо Байден объявит о запрете заходить в американские порты связанным с Россией судам. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в четверг, 21 апреля.

Кроме этого, ожидается, что Байден объявит о выделении еще 800 миллионов долларов военной помощи Украине. В 16:45 по московскому времени у американского президента запланирована речь, касающаяся России и Украины.

При этом, как сообщило агентство AFP, Вашингтон выделит Киеву 500 миллионов долларов экономической помощи. Предполагается, что о выделении средств министр финансов США Джанет Йеллен объявит позднее в четверг на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Вашингтоне, передает ТАСС.

До этого глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что помощь, которую страны Запада оказывают Украине, должна быть квалифицирована как соучастие НАТО в военных преступлениях. По его словам, российской армии необходимо «исключать попадание натовских военных грузов ради сохранения человеческих жизней».

5 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках пятого пакета санкций будет введен запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением случаев перевозки продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей. Европейский союз запретит судам, принадлежащим Российской Федерации, заходить в порты ЕС.