Двоих мужчин задержали за кражу машины у пожилого москвича и хранение оружия

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, улица Лобачевского Карта всех событий

Двоих мужчин задержали по подозрению в угоне иномарки и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, с заявлением об угоне автомобиля обратился владелец. 61-летний мужчина рассказал, что машина была припаркована во дворе на улице Лобачевского. Сумма общего материального ущерба превысила два миллиона рублей.

По предварительным данным, злоумышленники приехали на парковку ночью, вскрыли «Тойоту Камри» и уехали на ней в сторону области.

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Вскоре сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемых. Ими оказались двое мужчин в возрасте 46 и 48 лет.

В результате обысков, проведенных в квартирах задержанных, полицейские обнаружили пистолет. Согласно исследованию, изъятое оружие и патроны пригодны для стрельбы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемым предъявлено обвинение. Они заключены под стражу.

11 апреля сообщалось о необычном угоне. Пока водитель и пешеход ссорились в Юрьевском переулке, оставленным без присмотра автомобилем заинтересовался прохожий. Мужчина сел в него и, проехав десять метров, наехал на крыльцо жилого дома. Затем злоумышленник скрылся.