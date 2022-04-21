Трихолог Галлямова дала совет, как выбрать идеальный шампунь

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При выборе идеального шампуня человеку следует полагаться на собственный комфорт. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова.

— Вы должны ощущать, что вы промыли голову. Если у вас это ощущение есть, значит, это ваш шампунь. Если при этом не появились мелкая перхоть, шелушение, зуд, сухость головы, то это идеальный шампунь, — цитирует профессора Nation News.

По ее словам, основным критерием выбора средства для мыться волос является ощущение чистой головы после использования. Галлямова пояснила, что не бывает шампуня, который был бы идеальным для всех.

До этого специалист рассказала, что поведение спящего человека может навредить здоровью и нарушить красоту волос. Так, одной из самых распространенных ошибок является сон с распущенными волосами.

Между подушкой и волосами возникает трение, из-за которого нарушается кутикула волос, а затем появляются секущиеся кончики. Для того чтобы избежать проблем с волосами, нужно просто убирать волосы на ночь в нетугую косу или же пучок.