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Специалист рассказала, как человек может повредить волосы во сне

Виктория Храменкова

Общество
Специалист рассказала, как человек может повредить волосы во сне
Фото: Pexels

Поведение спящего человека может повредить здоровье и нарушить красоту волос. Об этом пишет издание The Sun.

— Одной из самых распространенных ошибок ее клиентов является сон с распущенными волосами. «Вы много ворочаетесь, когда спите, — так между подушкой и волосами возникает трение, — объяснила парикмахер Гога.

Именно из-за трения нарушается кутикула волос, а затем появляются секущиеся кончики, считает мастер.

Для того, чтобы избежать проблем с волосами, нужно просто убирать волосы на ночь в нетугую косу или же пучок, передает издание.

— Такая прическа защитит их от повреждений. Избавиться от проблемы поможет подушка или чепец из гладкого материала, такого как шелк, — заключила мастер.

В начале марта доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шаповаленко рассказала о том, какие компоненты должен содержать идеальный шампунь для волос. Так, в первую очередь в состав должен входить морской коллаген. Это белок, который входит в структуру волос и обеспечивает их упругость. Он увлажняет и защищает волосы от внешнего воздействия.

До этого астролог рассказала, как активизировать финансовую энергию при помощи стрижки.

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