Ефимов: Промышленники могут получить льготные кредиты почти на 44 миллиарда рублей

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Промышленные предприятия Москвы подали 64 заявки в Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, общая сумма займов составляет 43,6 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Столица субсидирует часть процентов, если предприятия берут деньги на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, реализацию инвестиционных проектов. Мы видим востребованность такой меры поддержки: в фонд уже поступили 64 заявки на получение финансовой помощи по кредитам на общую сумму 43,6 миллиарда рублей, — рассказал заместитель мэра.

Часть процентов будет субсидирована в случае, если предприятия возьмут деньги для выплат сотрудникам, пополнения оборотных средств или реализации инвестиционных проектов. Город сможет субсидировать ставки на 1,8 миллиарда рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

На предприятиях, которые обратились за помощью в фонд, работают около 80 тысяч человек. Наибольшее число заявок поступает от предприятий пищевой промышленности, им требуется 12,7 миллиарда рублей.

18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики. Он отметил, что город продолжает реализацию плана повышения устойчивости столичной экономики.