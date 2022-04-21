Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ефимов: Промышленники могут получить льготные кредиты почти на 44 миллиарда рублей

Антон Махов

Город
Ефимов: Промышленники могут получить льготные кредиты почти на 44 миллиарда рублей
Фото: Пресс-служба

Промышленные предприятия Москвы подали 64 заявки в Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, общая сумма займов составляет 43,6 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Столица субсидирует часть процентов, если предприятия берут деньги на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, реализацию инвестиционных проектов. Мы видим востребованность такой меры поддержки: в фонд уже поступили 64 заявки на получение финансовой помощи по кредитам на общую сумму 43,6 миллиарда рублей, — рассказал заместитель мэра.

Часть процентов будет субсидирована в случае, если предприятия возьмут деньги для выплат сотрудникам, пополнения оборотных средств или реализации инвестиционных проектов. Город сможет субсидировать ставки на 1,8 миллиарда рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

На предприятиях, которые обратились за помощью в фонд, работают около 80 тысяч человек. Наибольшее число заявок поступает от предприятий пищевой промышленности, им требуется 12,7 миллиарда рублей.

18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики. Он отметил, что город продолжает реализацию плана повышения устойчивости столичной экономики.

Читайте также:
Бизнес Владимир Ефимов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте