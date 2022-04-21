«Видел их только на фото»: актер Семчев рассказал об отношениях с внуками

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актер Александр Семчев, у которого есть трое детей от разных женщин, рассказал, что уже стал дедушкой, но не стремится встречаться с внуками.

— Я видел их только на фото и видео… Ничего не екнуло. Я знаю, что у меня есть внуки. Я понимаю это головой, но не сердцем. Потому что не воспитывал, не держал на руках, да и я себя стариком не считаю. Хорошо это или плохо, но это есть. Безусловно, я должен их погладить, ощутить, а так, чтобы екнуло, нет. Извините, говорю, как есть, — приводит слова артиста «Общественная служба новостей».

Он признался, что не принимал участия в воспитании двух старших наследников, но его младший сын уже несколько лет живет вместе с ним. По словам Семчева, его отношения с детьми далеки от идеальных.

Кроме того, он до сих пор так и не встретился со своими внуками. По словам актера, его сын Павел вместе с семьей проживает в Брянской области. Семчев не скрывает, что просто ленится навестить родственников.

До этого коллега Семчева актриса Светлана Крючкова рассказала, что стала бабушкой в третий раз. У ее сына Александра недавно родилась дочь Надежда.