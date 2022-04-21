Газовики напомнили москвичам о правилах безопасности перед майскими праздниками

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Столичные газовики напомнили о правилах газовой безопасности в быту в преддверии майских праздников.

Так, рекомендуется перекрыть газ, если вы собираетесь провести праздник вне дома. При этом если перекрыть кран на общедомовом стояке, то газа не будет у всех его потребителей.

Если вы затеяли генеральную уборку, помните, что газовую плиту можно мыть минимум через час после готовки. Делать это лучше влажной губкой без твердых абразивных элементов.

Не стоит мыть шланг-подводку, также не следует двигать плиту без нужды в отсутствие специалистов. Безопаснее всего использовать плиты с автоматической системой «газ-контроль»: в них подача газа прекращается при погасании пламени в горелке.

При готовке на газовой плите проветривайте помещение и используйте посуду подходящего объема. Остерегайтесь мошенников, а о проведении плановых проверок можно свериться по номеру 104, сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы.

Также в Мосгазе напомнили, как подготовить газовое оборудование перед отъездом из дома в период майских праздников.