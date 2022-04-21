Рецепт итальянского кулича «Панеттоне» на Пасху

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24 апреля россияне отпразднуют Пасху. Многие будут готовить любимые праздничные блюда дома. Разнообразить привычное пасхальное меню поможет рецепт, которым с «Вечерней Москвой» поделился шеф-повар Анатолий Крюков. Он посоветовал приготовить необычный итальянский кулич «Панеттоне».

По словам эксперта, в последнее многие россияне предпочитают готовке традиционного кулича более легкие и диетические варианты. В классическом пасхальном блюде содержится достаточно много яиц, дрожжей и сахара, пояснил Крюков. Рецепт кулича «Панеттоне» включает не так много калорийных компонентов.

— На 500 граммов муки мы берем буквально одно–два яйца. В обычном куличе тесто более густое и плотное, а в этом рецепте оно должно иметь консистенции жидкой сметаны. Вымешиваем тесто на кефире или на минеральной воде и добавляем туда немного разогретых дрожжей. Отдельно взбиваем белки и растираем их с сахаром. Желтки также растираем с сахаром, — рассказал шеф-повар.

Далее в тесто необходимо ввести растертые с сахаром яичные желтки. Собеседник «ВМ» посоветовал делать это вручную, чтобы процесс происходил медленно и равномерно. Затем нужно вмешать в массу взбитые белки — это сделает тесто воздушным. После этого можно добавить орехи и сухофрукты.

— В конце добавляем в тесто любые разнообразные сухофрукты и орехи по вкусу. Если хотите придать вкусу нотку свежести, можно добавить мяту или эстрагон. Все это заиграет новыми красками, — поделился Крюков.

Последний этап — выпекание. Форму нужно смазать сливочным маслом и отправить в разогретую до 175 градусов духовку на 40–50 минут.

— Тесто должно подняться на одну треть выше формы. После приготовления накрываем кулич полотенцем и даем блюду отдохнуть 30–40 минут. Затем можно наносить любую глазурь или другие топпинги, — заключил шеф-повар.