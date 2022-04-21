Собянин сообщил о заключении двух договоров в рамках «Индустриальных кварталов»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Западный административный округ, район Тропарёво-Никулино Карта всех событий

В столице заключили еще два договора по проекту «Индустриальные кварталы». Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Это важнейший для Москвы проект комплексного развития заброшенных территорий. Один из инвесторов займется участком 0,7 гектара в Тропарево-Никулине. Там появятся магазины, банки, спортзалы, ФОК, многофункциональный центр, — сказал глава города.

По его словам, второй инвестор вложит более 100 миллиардов рублей в развитие бывшей промзоны «Братцево» на севере Москвы. Там построят современные общественно-деловые пространства, жилье, образовательные учреждения, а также спортивные объекты.

Благодаря этим проектам жители столицы получат более двух тысяч рабочих мест. Всего на данный момент заключено семь подобных договоров, уточнил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о реорганизации промзоны «Владыкино» по программе «Индустриальные кварталы». Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров рассказал, что на территории общей площадью семь гектаров появятся общественно-деловые постройки: спортивные центры, гостиница площадью 90 тысяч квадратных метров и офисы.