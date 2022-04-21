МИД закрыл въезд в Россию Харрис, Цукербергу и еще 27 американцам

Фото: МИД РФ

Россия расширила санкции против американских граждан, в него попали вице-президент США Камала Харрис и глава Meta* Марк Цукерберг. Об этом сообщили в МИД РФ в четверг, 21 апреля.

— В «стоп-лист» вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что данный шаг был вызван введением антироссийских санкций. Под российские санкции также попали супруг Камалы Харрис Дуглас Эмхоф, официальный представитель Пентагона Джон Кирби и глава Bank of America Брайан Мойнихэн, передает НСН. Кроме того, российское правительство ввело санкции против 61 гражданина Канады. Всем попавшим под российские санкции лицам запрещено въезжать на территорию РФ на бессрочной основе.

В этот же день Великобритания внесла в санкционный список еще 26 физических и юридических лиц из России. В черный список Соединенного Королевства попали официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков, первый замначальника Генерального штаба Вооруженных сил России Николай Богданский и врио главы МЧС Александр Чуприян. Также в санкционный лист вошли генеральный директор РЖД Олег Белозеров и концерн «Калашников».

*Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.