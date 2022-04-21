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Москвич записал пин-код на банковской карте и лишился 100 тысяч рублей

Елена Самойлова

Происшествия
Москвич записал пин-код на банковской карте и лишился 100 тысяч рублей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Старопименовский переулок Карта всех событий

Мужчина украл банковскую карту из кармана пьяного пешехода. Об этом в четверг, 21 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По предварительным данным, злоумышленник проезжал на автомобиле по Старопименовскому переулку. Там же находился нетрезвый прохожий. Водитель под предлогом оказания помощи пешеходу отвлек его беседой и похитил из кармана банковскую карту мужчины.

Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по городу

Пин-код был записан на самой карте, чем и воспользовался вор. Он снял со счета потерпевшего 100 тысяч рублей.

Вскоре москвич узнал о пропаже и обратился в полицию. Сотрудники МВД задержали подозреваемого на Сиреневом бульваре. Им оказался 31-летний житель столицы. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант заключен под стражу.

Также 21 апреля стало известно, что двое мужчин, задержанных по подозрению в угоне иномарки, стали фигурантами дела о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

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