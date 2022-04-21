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Подмосковье вошло в пятерку направлений по программе туристического кешбэка

Антон Махов

Общество
Подмосковье вошло в пятерку направлений по программе туристического кешбэка
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Подмосковье вошло в пятерку лидеров среди наиболее востребованных направлений по программе туристического кешбэка с начала года. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила глава регионального министерства культуры и туризма Елена Харламова.

— Программа туристического кешбэка отчетливо показала, что Подмосковье продолжает пользоваться большим спросом у туристов. Кроме того, это прекрасная возможность сделать свой отдых экономичнее, — рассказала Харламова РИАМО.

Помимо этого, в топ-5 вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Казань. Спросом также пользуются курорты Крыма, Ставропольского и Пермского краев, а также Ярославской и Ленинградской областей.

В Московской области находится огромное количество государственных, частных, муниципальных и областных музеев. В связи с этим недавно был создан топ из десяти музеев, рекомендуемых к посещению каждым жителем и гостем региона.

Так, людям советуют посетить музейный комплекс «Дорога памяти», музей-усадьбу «Архангельское», музей-заповедник «Горки Ленинские», музей-заповедник «Абрамцево», музей-заповедник «Бородинское поле», историко-художественный музей «Новый Иерусалим», Серпуховский историко-художественный музей, Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», Музей‑заповедник П. И. Чайковского и Музей-заповедник А. С. Пушкина.

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