Россиянам назвали топ‑10 музеев для посещения в Подмосковье

Фото: doroga.mil.ru / Центральный музей ВС РФ

В Московской области находится огромное количество государственных, частных, муниципальных и областных музеев. В связи с этим был создан топ из десяти музеев, рекомендуемых к посещению каждым жителем и гостем региона. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в региональной пресс-службе министерства культуры и туризма.

Так, людям советуют посетить музейный комплекс «Дорога памяти», музей-усадьбу «Архангельское», музей-заповедник «Горки Ленинские», музей-заповедник «Абрамцево», музей-заповедник «Бородинское поле», историко-художественный музей «Новый Иерусалим», Серпуховский историко-художественный музей, музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», музей‑заповедник П. И. Чайковского и музей-заповедник А. С. Пушкина.

С короткой историей каждого из музеев можно ознакомиться на сайте РИАМО.

Также стало известно, что за две недели с момента открытия Музея городского хозяйства Москвы его посетили почти семь тысяч человек.

Цель музея — рассказывать, как устроена и функционирует столица России. Для этого посетителям представлено 19 тематических зон.

Помимо этого, в день 80-летия с момента окончания Битвы за Москву, 20 апреля, в столичном Музее Победы стартовала акция возложения цветов к скульптуре Солдата-Победителя.

В рамках церемонии комитет по молодежной политике российской столицы передал музею комплект памятного нагрудного знака «80 лет Битвы за Москву».