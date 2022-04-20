Почти семь тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы за две недели

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

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За две недели с момента открытия Музея городского хозяйства Москвы его посетили почти семь тысяч человек. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Цель музея — рассказывать, как устроена и функционирует столица России. Для этого посетителям представлено 19 тематических зон. Также в музее есть интерактивные экспонаты, благодаря которым посетители могут испытать себя в роли специалистов городского хозяйства, говорится в сообщении.

Так, в музее есть симулятор дорожно-уборочной техники, а также специальная компьютерная игра. Ее цель — научить оперативно реагировать в случае пожара.

Кроме того, представлен интерактивный домовой указатель, который позволяет назвать улицу в честь посетителя. Помимо этого, имеется фотозона с роботом-рукой, которая сделает за вас фото или видео на красивом фоне из живых цветов. Музей работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00.

В павильоне «Физика» на ВДНХ открылся интерактивный Музей городского хозяйства Москвы. Руководитель учреждения Мария Рахчеева рассказала, что экспозиция начинается с тематической зоны «Управление». На 13-метровом экране дублируется информация из центра управления комплекса городского хозяйства.