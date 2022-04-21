Вадима Воробьева назначили врио главы «Лукойла»

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Первый исполнительный вице-президент «Лукойла» Вадим Воробьев назначен исполняющим обязанности президента компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в четверг, 21 апреля.

До этого Воробьев возглавлял блок предприятия по координации сбыта нефтепродуктов. С 2016 года он занимал должность вице-президента по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке.

При этом с 2018 года Воробьев работал первым вице-президентом компании. А с 2020 года он был назначен первым исполнительным вице-президентом «Лукойла», передает РБК.

О том, что глава «Лукойла» Вагит Алекперов покинул свой пост, стало известно в этот же день. В компании добавили, что он не являлся контролирующим акционером ПАО, так как владел 3,12 процента акций «Лукойла» и обладал бенефициарным экономическим интересом в отношении 5,43 процента акций нефтедобытчика.

13 апреля Британия внесла в санкционный список еще 206 физических и юридических лиц из России. Так, например, в список попали главный исполнительный директор компании «Лукойл» Вагит Алекперов, предприниматель Владимир Евтушенков и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.