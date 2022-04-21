Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вадима Воробьева назначили врио главы «Лукойла»

Евгений Белоусов

Экономика
Вадима Воробьева назначили врио главы «Лукойла»
Фото: pixabay.com

Первый исполнительный вице-президент «Лукойла» Вадим Воробьев назначен исполняющим обязанности президента компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в четверг, 21 апреля.

До этого Воробьев возглавлял блок предприятия по координации сбыта нефтепродуктов. С 2016 года он занимал должность вице-президента по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке.

При этом с 2018 года Воробьев работал первым вице-президентом компании. А с 2020 года он был назначен первым исполнительным вице-президентом «Лукойла», передает РБК.

О том, что глава «Лукойла» Вагит Алекперов покинул свой пост, стало известно в этот же день. В компании добавили, что он не являлся контролирующим акционером ПАО, так как владел 3,12 процента акций «Лукойла» и обладал бенефициарным экономическим интересом в отношении 5,43 процента акций нефтедобытчика.

13 апреля Британия внесла в санкционный список еще 206 физических и юридических лиц из России. Так, например, в список попали главный исполнительный директор компании «Лукойл» Вагит Алекперов, предприниматель Владимир Евтушенков и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Читайте также:
Бизнес Лукойл Назначения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте