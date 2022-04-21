Открытое горение в здании оборонного НИИ в Твери ликвидировали

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Открытое горение в здании оборонного НИИ в Твери ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах в четверг, 21 апреля.

По предварительной информации, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. В настоящее время экстренные службы разбирают сгоревшие конструкции, передает ТАСС.

Возгорание произошло в здании Центрального НИИ войск Воздушно-космической обороны РФ 21 апреля. Оно возникло в кабинете на втором этаже.

Огонь быстро распространялся из-за деревянных перекрытий и внутренней обшивки в виде пластиковых панелей. По последним данным, в результате происшествия шесть человек погибли и еще 27 пострадали.

До этого пожар произошел 15 апреля в деревне Пирогово в Подмосковье. Огонь перекинулся на крышу соседнего строения. Из горящих зданий самостоятельно эвакуировались 15 человек. В итоге ангар выгорел полностью на площади 600 квадратных метров. Пламя также распространилось на 180 квадратных метров крыши соседнего здания.