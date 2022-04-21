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Возгорание произошло в здании Центрального НИИ войск ВКО РФ

Араз Салехов

Происшествия
Возгорание произошло в здании Центрального НИИ войск ВКО РФ
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Возгорание произошло в здании Центрального НИИ войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в Telegram-канале «112».

— Возгорание возникло в кабинете на втором этаже. Огонь быстро распространяется из-за деревянных перекрытий и внутренней обшивки в виде пластиковых панелей, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / 112

По предварительным данным, пострадали два человека. Очевидцы сообщают, что люди выпрыгивают из окон.

Также стало известно, что возгорание произошло в трехэтажном административном здании на северо-востоке Москвы.

По словам собеседника «ВМ», площадь пожара составила 15 квадратных метров.

В пресс-службе МЧС информацию о пожаре подтвердили, заявив, что возгорание произошло в трехэтажном административном здании, расположенном на улице Академика Королева, 13а.

Помимо этого, пожар случился на территории Городской клинической больницы имени В. М. Буянова на юге столицы.

Медицинское учреждение находится на улице Бакинской, 26. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В среду, 20 апреля, задымление произошло в центре Москвы. Задымление заметили в фестивальном деревянном павильоне по адресу Тверская улица, дом 6, строение 2.

Позже в пресс-службе МЧС информацию об инциденте подтвердили, сообщив, что подробности уточняются.

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