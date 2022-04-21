Возгорание произошло в здании Центрального НИИ войск ВКО РФ

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Возгорание произошло в здании Центрального НИИ войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в Telegram-канале «112».

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По словам собеседника «ВМ», площадь пожара составила 15 квадратных метров.

В пресс-службе МЧС информацию о пожаре подтвердили, заявив, что возгорание произошло в трехэтажном административном здании, расположенном на улице Академика Королева, 13а.

Помимо этого, пожар случился на территории Городской клинической больницы имени В. М. Буянова на юге столицы.

Медицинское учреждение находится на улице Бакинской, 26. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В среду, 20 апреля, задымление произошло в центре Москвы. Задымление заметили в фестивальном деревянном павильоне по адресу Тверская улица, дом 6, строение 2.

Позже в пресс-службе МЧС информацию об инциденте подтвердили, сообщив, что подробности уточняются.