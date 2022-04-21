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Трамваи временно перестанут ходить между метро «Дмитровская» и Соболевским проездом

Лейла Алиева

Город
Трамваи временно перестанут ходить между метро «Дмитровская» и Соболевским проездом
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, метро Дмитровская Карта всех событий

Трамваи № 27 и 29 не будут курсировать с 23 по 24 апреля между станцией метро «Дмитровская» и Соболевским проездом из-за проведения ремонтных работ. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В выходные, 23 и 24 апреля, не будут ходить трамваи между метро «Дмитровская» и Соболевским проездом. Маршруты № 27 и 29 в эти дни не работают, — отмечается в сообщении.

Вместо отмененных маршрутов департамент советует пассажирам воспользоваться трамваями № 23 и 30. Они будут ходить по своим маршрутам в Михалково («МЦК Коптево»), еще одна альтернатива — автобус № 027 от станции метро «Войковская» до станции «Дмитровская».

Изменения будут актуальны на время ремонтных работ на улице Костякова и у станции «Дмитровская». Движение трамваев будет приостановлено, но только по выходным дням, уточняется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что из-за ремонтных работ с 16 апреля временно перестанет работать по выходным маршрут трамвая № 49.

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