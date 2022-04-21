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Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 фармкомпании «Промомед»

Евгений Белоусов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 фармкомпании «Промомед»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Минздрав зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Скайвира» на основе нирматрелвира и ритонавира, разработанный фармацевтической компанией «Промомед». Об этом сообщили в пресс-службе организации в четверг, 21 апреля.

По словам главного внештатного инфекциониста Минздрава РФ Владимира Чуланова, исследования показали выраженное противовирусное действие препарата для лечения коронавируса, снижение риска прогрессирования заболевания в более тяжелые формы и ускорение выздоровления, передает телеканал «360».

— На данный момент препарат «Скайвира» компании «Промомед» может быть показан для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции легкого или среднетяжелого течения у взрослых, — отметил специалист.

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Говорить об окончании пандемии коронавируса в России можно будет только при отсутствии новых случаев заражения инфекцией в стране. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, если в РФ будет регистрироваться периодичность заболевания COVID-19, то можно будет переносить коронавирусную инфекцию в разряд сезонных заболеваний.

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