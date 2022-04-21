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Москвичам пообещали летнее тепло на следующей неделе

Лейла Алиева

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Москвичам пообещали летнее тепло на следующей неделе
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Уже на следующей неделе жителей Москвы ожидает летнее тепло. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В предстоящие выходные весна продолжит отвоевывать позиции, когда в дневные часы можно рассчитывать на прогрев от плюс 12 до плюс 17 градусов. Может быть, в воскресенье даже до плюс 18 градусов. Переждем сегодняшний дождь, а дальше весна перейдет в наступление по всем фронтам, — отметил Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, во вторник, 26 апреля, в столице ожидается колебание температуры от 16 до 21 градуса тепла.

17 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на предстоящей неделе. По его словам, из Москвы окончательно уходят холода: к концу следующей недели температура с 6–8 градусов поднимется до 12–17.

Дожди возможны только в середине недели. Синоптик отметил, что в понедельник в столице будет 6–8 градусов тепла, затем — около 10, а в конце недели перед Пасхой и на саму Пасху прогнозируется повышение температуры до 12–17 градусов.

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