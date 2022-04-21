Ребенок-богатырь родился в одном из роддомов Москвы

Фото: Андрей Коротков для Вечерней Москвы

Россия, Москва, Самаркандский бульвар, 3с2 Карта всех событий

Ребенок-богатырь весом более 5,5 килограмма появился на свет в столичном роддоме № 8. Об этом «ВМ» сообщил снимавший данную семью фотограф в четверг, 21 апреля.

Малыш, вес которого составляет 5,570 килограмма, родился 18 апреля. Рост новорожденного составил 63 сантиметра.

Это, как уточняется, на целый сантиметр больше, чем у предыдущего рекордсмена роддома. Вполне возможно, что малыш сумел побить рекорд всей столицы.

В настоящее время «ВМ» выясняет подробности данного события. Историю семьи мальчика-богатыря читайте на нашем сайте в ближайшее время.

5 апреля свой профессиональный праздник отметили неонатологи. О том, как в Москве выстроена работа по выхаживанию новорожденных и о достижениях столичной неонатологии, «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист неонатолог департамента здравоохранения, главврач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев.

По его словам, неонатологическое отделение Морозовской больницы работает по принципу «Мать и дитя». Мамы могут круглосуточно находиться рядом с ребенком, и «по требованию» кормить его грудью.

Если ребенок не может быть приложен к груди по тяжести состояния или в связи с незрелостью, мама может сцеживать молоко для каждого кормления и хранить его в Молочном блоке.