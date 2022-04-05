Неонатолог Валерий Горев: В выхаживании новорожденных достигнут колоссальный прогресс

Фото: Unsplash

5 апреля профессиональный праздник отмечают неонатологи. О том, как в Москве выстроена работа по выхаживанию новорожденных и о достижениях столичной неонатологии «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист неонатолог департамента здравоохранения, главврач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев.

— Валерий Викторович, неонатология как отдельная врачебная специальность в нашей стране появилась относительно недавно. Можно ли говорить о том, что она «состоялась»?

— Конечно. Несмотря на то, что официально она была «оформлена» СССР только в 1987 года, это направление педиатрии начало развиваться намного раньше. Неонатология существовала всегда, просто раньше нас называли микропедиатрами. Ведь что такое неонатология? Это наука о выхаживании новорожденных. То есть речь идет о детях, которые нуждаются в медицинском наблюдении, в том числе из-за того, что появились на свет раньше положенного срока. Они не прошли полный путь внутриутробного развития, поэтому у них наблюдается недостаточный вес, могут быть недоразвиты определенные органы, они более уязвимы к негативным внешним факторам и так далее.

На протяжении нескольких последних десятилетий это направление медицины активно развивается. Появились действительно прорывные технологии и методики, позволяющие выхаживать даже детей с массой тела более 500 грамм. Конечно, это экстремальные ситуации, но в целом сегодня спасение новорожденного весом менее 1500 грамм уже не считается уникальным событием. Все эти технологии давно уже доступны и в Москве, благодаря чему мы выхаживаем более 98 процентов недоношенных детей.

Развитие отечественной неонатологии в той ее части, которая касается выхаживания детей из так называемой сверхранней группы преждевременных родов — менее 28 недель — вообще начиналось именно в Москве. В последние годы достигнуты хорошие результаты по улучшению показателей выживаемости новорожденных. Показатель младенческой смертности снижен практически в два раза. Так, в 2017 году он составлял 5,7 промилле. Это означает, что на каждую 1000 новорожденных мы теряли 6 детей в течение первого года жизни. В 2021 году этот показатель составил 3,6 промилле — один из самых низких в нашей стране. В 2022 году результаты сохраняются и имеют тенденцию к снижению.

— Как организована неонатологическая служба в Москве?

— Москва — самый крупный мегаполис не только в России, но и в Европе, причем как по плотности населения, так и по площади города. Ежегодно в Москве рождается около 110 тысяч детей. 1 200-1 300 из них — с весом менее полутора килограмм. В целом, в год происходит порядка 5 000 преждевременных родов, и мы имеем большой поток новорожденных, которым требуется специализированная помощь. Поэтому особое внимание уделяется тому, чтобы и в целом система родовспоможения, и неонатологическая служба столицы отвечали самым высоким стандартам.

Неонатологический профиль в структуре Департамента здравоохранения Москвы включает 21 акушерский стационар, пять из которых являются перинатальными центрами, 12 отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и отделений второго этапа выхаживания недоношенных в детских многопрофильных стационарах, и четыре специализированные неонатальные реанимационные бригады, которые позволяют оперативно переводить детей в стационар для оказания экстренной помощи. Нашу сеть обслуживает около 350 врачей-неонатологов, которые сосредоточены в акушерских неонатальных стационарах и на втором этапе выхаживания. Порядка 300 врачей-анестезиологов-реаниматологов работают в отделениях реанимации и интенсивной терапии для новорожденных в акушерских стационарах города и в детских стационарах нашего города.

Фото: Unsplash

Мы работаем в постоянном тесном контакте с коллегами — акушерами-гинекологами и врачами детских больниц. В столице действует единая информационная сеть кабинетов пренатальной диагностики, в которых проводятся обследования плода в период внутриутробного развития. Если выявляются какие-либо проблемы, в том числе — риск преждевременных родов, будущая мама направляется в один из перинатальных центров. И уже там соответствующие специалисты работают не только над сохранением беременности и безопасным родоразрешением, но и с первых минут жизни занимаются здоровьем ребенка с учетом особенностей его состояния.

— Какие принципиально новые технологии по выхаживанию новорожденных применяются сегодня в Москве?

— В нашем распоряжении есть все, что существует на данный момент в мировой практике. Принципиальные изменения в этой области медицины произошли не «на днях». Например, качественные изменения произошли после разработки специальных закрытых боксов — кувезов, где недоношенный ребенок может находиться в максимально комфортных и безопасных для него условиях, получая не только полноценное питание и уход, но и необходимую медицинскую поддержку. Потом уже они стали усовершенствоваться. Сегодня кувезы в реанимациях и отделениях интенсивной терапии оснащены водяными матрасами, имитирующими условия пребывания ребенка в околоплодных водах, аппаратурой для непрерывного контроля жизненно важных показателей ребенка и так далее.

Кроме того, огромное значение в нашей практике имеют такие не измеряемые в каких-то единицах нюансы, как уровень комфортности пребывания матери и ребенка, возможность их физического контакта. Ведь уже известно, что именно общение матери с ребенком в первые дни и недели жизни очень сильно сказывается на его дальнейшем развитии. Так что у нас полностью поддерживается концепция развивающего ухода с активным участием мам. Если в этом есть необходимость, их учат правильному уходу за детьми, рассказывают о важности грудного вскармливания и помогают наладить этот процесс.

— А если мама и хотела бы находиться рядом с ребенком, но по каким-то причинам сделать этого не может?

— Конечно, на этот случай тоже есть определенные решения. Если родители не могут быть рядом со своим ребенком, находящимся на лечении в городских стационарах, у них есть возможность наблюдать за их состоянием по видеотрансляции. На данный момент это можно сделать в Перинатальном центре ГКБ № 24, в Морозовской детской больнице, инфекционной клинической больнице № 2, роддоме ГКБ № 15 имени О.М. Филатова. Конечно, это не заменяет живого контакта с ребенком, но, по крайней мере, помогает родителям привыкнуть к необходимости контролировать состояние малыша.

— Морозовская детская больница — крупнейшая не только в Москве, но и в России. Понятно, что лечат в ней детей любого возраста. А какими возможностями располагает неонатологическая служба больницы?

— Неонатологическая служба Морозовской больницы — одна из самых больших в Москве. Она объединяет отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных (ОРИТН) на 12 коек и неонатологическое отделение на 50 коек.

В ОРИТН госпитализируют детей в критическом состоянии. Это дети с множественными врожденными пороками развития органов и систем, нарушениями системы гемостаза, орфанными и инфекционными заболеваниями, поражением центральной нервной системы. 80 процентов малышей имеют тяжелую дыхательную недостаточность и нуждаются во вспомогательной респираторной терапии.

Практически нет такого вида помощи, который мы не могли бы оказать. У нас для этого есть все необходимое — начиная от диагностики и возможности выполнять операции любой степени сложности и заканчивая аппаратами, позволяющими в стерильных условиях собирать специально подобранное парентеральное питание для детей.

Наше неонатологическое отделение работает по принципу «Мать и дитя». Мамы могут круглосуточно находиться рядом с ребенком, и «по требованию» кормить его грудью. Если ребенок не может быть приложен к груди по тяжести состояния или в связи с незрелостью, мама может сцеживать молоко для каждого кормления и хранить его в Молочном блоке. Он начал функционировать в этом году в структуре отделения клинической диетологии. Молочный блок предназначен для приготовления и выдачи специализированных лечебных смесей и включает индивидуальный банк грудного молока, позволяющий сохранить грудное вскармливание в различных ситуациях. Этот проект стал уникальным для нашей больницы.