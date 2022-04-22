Антонов назвал серьезной ошибкой приостановку статуса РФ в качестве наблюдателя в ОАГ

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Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов считает серьезной ошибкой решение о приостановлении статуса России в качестве постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ).

В дипмиссии назвали принятие подобной резолюции «серьезной ошибкой», поскольку задачей любой международной структуры является объединение стран в решении проблем, которых в регионе большое количество.

Антонов подчеркнул, что российская сторона отдавала все силы и возможности достижению целей, поставленных перед ОАГ, пишет РИА Новости.

— Сегодня ОАГ стала слабее. Оттолкнула от себя надежного друга. В этой ситуации проиграли практически все страны ОАГ, за некоторым исключением, — сказано в комментарии посла.

В конце февраля Аргентина и Бразилия приняли решение не присоединяться к заявлению стран — членов ОАГ, которые осудили Россию за проведение специальной военной операции на Украине. Представители этих государств выразили уверенность, что ситуация в другой части планеты находится вне их компетенции.